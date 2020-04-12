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محامية أسانج تكشف عن إنجابها طفلين منه أثناء احتجازه في بريطانيا

11:22 ص الأحد 12 أبريل 2020
محامية أسانج تكشف عن إنجابها طفلين منه أثناء احتجازه في بريطانيا

جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس عند وصوله إلى المح

لندن- (أ ف ب):

كشفت محامية لجوليان أسانج في مقابلة مع صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، الأحد، أن مؤسس موقع ويكيليكس أنجب منها ولدين عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن.

وقالت ستيلا موريس (37 عاما) المحامية المتحدرة من جنوب إفريقيا أن الاسترالي الذي تطلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهمة التجسس، هو والد ابنيها الذين يبلغان من العمر سنتين وسنة واحدة.

ونشرت الصحيفة البريطانية على موقعها الالكتروني صورا لأسانج مع ابنيه ومقابلة مع ستيلا موريس التي تروي خصوصا أنها "وقعت في حب" جوليان أسانج قبل خمس سنوات وانهما ينويان الزواج.

وأوضحت المحامية أنها اختارت كشف وجود الطفلين غابريال وماكس لأنها "تخشى أن تكون حياة أسانج في خطر إذا بقي في بلمارش" السجن الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة في العاصمة البريطانية، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان القضاء البريطاني رفض في نهاية مارس الإفراج عن أسانج (48 عاما) شرط وضعه تحت مراقبة قضائية، معتبرا أن هناك "أسبابا جدية للاعتقاد" أنه قد لا يلبي استدعاءات المحكمة في المستقبل.

وكتب موقع ويكيليكس في تغريدة على تويتر أن صديقة أسانج "الأم لطفلين صغيرين، تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى الإفراج عنه وعن سجناء آخرين ضعفاء بينما يسبب فيروس كورونا المستجد دمارا في السجون".

ويبدو أن العلاقة بين أسانج ومحاميته بدأت في 2015 وولد ابنهما الأول في السنة التالية. وقالت الصحيفة إن الاسترالي تابع ولادة ابنيه عبر الفيديو وتمكن من لقاء ابنه غابريال في السفارة التي نقل إليها سرا. وأضافت أن الطفلين بريطانيان وزارا والدهما في السجن.

وعلق القضاء البريطاني حتى 18 مايو النظر في طلب تسليم مؤسس ويكيليكس الملاحق في الولايات المتحدة لنشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية حول نشاطات أمريكية عسكرية ودبلوماسية خصوصا في العراق وأفغانستان.

وتتهمه الولايات المتحدة بتعريض مصادر للاستخبارات الأمريكية للخطر، بينما يرة محامو أسانج أن القضية سياسية وتستند إلى "أكاذيب".

وكان أسانج أوقف في ابريل بعد سبع سنوات من لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن بعدما خالف شروط الحرية المشروطة، خوفا من تسليمه للولايات المتحدة.

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لجوليان أسانج بريطانيا لندن

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