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السفارة الفلسطينية في القاهرة: معبر رفح مفتوح ابتداء من الاثنين وحتى الخميس

08:45 ص الأحد 12 أبريل 2020
السفارة الفلسطينية في القاهرة: معبر رفح مفتوح ابتداء من الاثنين وحتى الخميس

معبر رفح البري

القاهرة - (د ب أ):
أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيكون مفتوحا بداية من يوم غد الاثنين وحتى الخميس القادم.

ولفتت إلى أنه يتعين على المواطنين المتواجدين في مصر الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة التوجه إلى المعبر خلال هذه الفترة، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة.

ووفقا لبيان للسفارة، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد شكر سفير فلسطين مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، على "جهودهم الدائمة والدؤوبة في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية في كافة المنابر السياسية والدبلوماسية والحقوقية".

معبر رفح البري السفارة الفلسطينية القاهرة قطاع غزة

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