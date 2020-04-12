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أوروجواي: سفينة سياحية منكوبة بفيروس كورونا تدخل ميناء مونتفيديو

02:07 ص الأحد 12 أبريل 2020
أوروجواي: سفينة سياحية منكوبة بفيروس كورونا تدخل ميناء مونتفيديو

سفينة سياحية

مونتفيديو - (د ب أ):

دخلت سفينة سياحية منكوبة بفيروس كورونا المستجد، ميناء مونتفيديو عاصمة أوروجواي، الجمعة، حسبما قالت حكومة أوروجواي.

وتأكد إصابة 60% من ركاب السفينة جريج مورتمر، البالغ عددهم 200 شخص، بفيروس كورونا.

وقالت حكومة أوروجواي إن 112راكبًا سينقلون جوا إلى مدينة ملبورن الأسترالية مساء الجمعة في طائرة مزودة بمعدات طبية.

وتم بالفعل نقل ثمانية من المرضى إلى مستشفيات في مونتفيديو.

وهناك أكثر من 210 أشخاص على متن السفينة، ومعظمهم من نيوزيلندا وأستراليا.

وكانت السفينة قد انطلقت إلى القطب الجنوبي في منتصف آذار/مارس الماضي إلا أنها رست قبالة سواحل مونتفيديو منذ 21 من الشهر نفسه، وفقا لتقرير بثته هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه بي سي).

وقال وزير خارجية أوروجواي ارنستو تالفي، يوم الجمعة، إن عدة أشخاص من السفينة جريج مورتمر يجب أن يظلوا في الحجر الصحي على متن السفينة، وذلك وفقا لتقارير إعلامية محلية.

سفينة سياحية فيروس كورونا أوروجواي ميناء مونتفيديو

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