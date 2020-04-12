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تمديد العمل بحظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا

01:55 ص الأحد 12 أبريل 2020
تمديد العمل بحظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
قررت السعودية تمديد حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسيما ذكر مصدر في وزارة الداخلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله إنه بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

وكانت السعودية قد فرضت حظر تجول بداية من يوم23 مارس الماضي لمدة 21 يوما.

السعودية فيروس كورونا حظر التجول

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