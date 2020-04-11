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نتنياهو يوعز بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل

06:22 م السبت 11 أبريل 2020
نتنياهو يوعز بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أوعز رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بإيقاف جميع الرحلات الجويّة إلى إسرائيل، بعدما تبيّن أن مسافرين غادروا إلى منازلهم من دون تحويلهم للحجر في فنادق كما هو مقرّر تبعا لخطة الطوارئ لمواجهة وباء "كوفيد – 19".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية عدة تقارير، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، وتشير إلى "خروقات في الالتزام بتقييدات الحجر الصحي وعلى ضوء ذلك، أمر نتنياهو بوقف الرحلات القادمة إلى إسرائيل، حتى يتم التوصل إلى تسوية قانونية تسمح لقيادة الجبهة الداخلية بنقل من يصل الى البلاد مباشرة الى فنادق كورونا. فيما سيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى إسرائيل بالهبوط".

وهبطت صباح اليوم طائرة في مطار "بن غوريون" الدولي شرقي تل أبيب قادمة من "نيو أرك" في نيويورك، غادر من كان على متنها إلى بيوتهم عبر سيارات أجرة، من دون أن يخضعوا للحجر الفندقي. ومن المقرّر أن تهبط في لاحق اليوم طائرة قادمة من العاصمة الجورجيّة، تبليسي، وغدًا طائرة أخرى من نيويورك، كذلك.

وأوضحت سلطة المطارات، في بيان، أنه "لا صلاحيّة لديها لمنع أي مواطنين إسرائيلي أو أجنبي من مغادرة البلاد أو الدخول إليها".

وأضافت أن "منع الدخول إلى البلاد لأسباب أمنية أو طبيّة ممكن عبر قرار قضائي أو صحيّ موقّع، أو أمر طرد من سلطة السكان أو بقرار شخصي من وزير الداخليّة".

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن "كافة المسافرين يخضعون لفحص درجة الحرارة ويوقعون على مستند يوضح لهم أنهم مجبرون على الوجود في الحجر، وأنهم يملكون مكانا للحجر فيه".

وتشير بيانات نشرها مركز المعلومات القومي لمكافحة كورونا إلى أنه "من تاريخ 29 مارس إلى 7 أبريل، لم يكن هناك سوى 334 شخصا دخلوا إلى البلاد - مقارنة بحوالي 20000 شخص في بداية مارس، ولكن على الرغم من الانخفاض الحاد في عدد الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل، كان هناك زيادة في عدد الإصابات مصدرها الأجانب في الأيام الأخيرة".

ووفقا لبيانات مركز المعلومات القومي فإنه "في 4 أبريل، قبل أسبوع، كان عدد الإصابات القادمة من الركاب العائدين من الخارج 16 حالة. وبعد 5 أيام، في 9 أبريل، قفز عدد الإصابات القادمة من الركاب العائدين من الخارج إلى 90. ربما يكون جزء كبير من حالات العدوى هذه من رحلات القادمة من نيويورك حيث تم ادخال ركابها إلى البلاد دون أي إشراف".

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