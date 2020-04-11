الأمم المتحدة تدعو إلى الاعتراف بجهود الأطباء في مكافحة كورونا

نيويورك - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إلى الاعتراف بجهود الأطباء والممرضات الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا، والتفكير في الأشخاص الأكثر ضعفًا.

وأضاف جوتيريش، في رسالة بالفيديو: "دعونا نفكر بشكل خاص في الأبطال العاملين بالمجال الصحي على الخطوط الأمامية لمحاربة هذا الفيروس المروع، وفي كل أولئك الذين يعملون على الحفاظ على سير الحياة بمدننا وبلداتنا".

وتابع: "دعونا نتذكر الأشخاص الأكثر ضعفا حول العالم .. أولئك الذين هم في مناطق الحروب ومخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة وجميع الأماكن الأقل تجهيزا في مكافحة الفيروس".

كما حث جوتيريش، جميع القادة الدينيين من جميع العقائد لتوحيد قواهم والعمل من أجل السلام بينما يصارع العالم هذه الأزمة.

وقال: "سويًا نستطيع هزيمة هذا الفيروس، وسنهزمه - بالتعاون والتضامن والإيمان بإنسانيتنا المشتركة".