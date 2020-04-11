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بريطانيا: وفاة 19 عاملا في قطاع الصحة جراء إصابتهم بكورونا

12:37 م السبت 11 أبريل 2020
بريطانيا: وفاة 19 عاملا في قطاع الصحة جراء إصابتهم بكورونا

وفاة 19 عاملا في قطاع الصحة بفيروس كورونا

لندن- (أ ش أ):

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم السبت، إن 19 من العاملين في قطاع الصحة توفوا إثر إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت صحيفة"دايلي ميرور" البريطانية، أن كشف وزير الصحة البريطاني عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي، يأتي بعد يوم واحد من رفض كبيرة مسئولي التمريض روث ماي الكشف للصحفيين عن أعداد الوفيات في القطاع الصحي.

وقالت ماي "إنه سيكون من غير اللائق بالنسبة لي الآن أن أدرجهم في قائمة وأعطيهم ترقيما، لأننا لم نحص بالضرورة جميع ضحايا الفيروس في جميع أنحاء بريطانيا، حيث لم تسمح لنا جميع العائلات بالحديث عن ذويهم".

من جانبها، قالت دونا كينير الرئيس التنفيذي للكلية الملكية للتمريض، اليوم السبت، إن الموظفين الذين يموتون ليسوا هم الذين يعملون في العناية المركزة، لكنهم يعملون في أماكن تفتقر إلى معدات الحماية الشخصية.

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