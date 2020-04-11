ترامب يأمر حكومته بمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا

واشنطن (د ب أ)

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومته بمساعدة إيطاليا التي عصف بها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشدة، وذلك في مذكرة نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكتب ترامب في المذكرة "أحد أقرب وأقدم حلفائنا (إيطاليا)، يعصف بها وباء كوفيد-19).

وتابع أنه على الرغم من أن الحكومة الأمريكية "مسؤولة أولا وبشكل رئيسي عن الشعب الأمريكي"، فإن مساعدة إيطاليا ستساعد في تخفيف تأثير الأزمة وتبرهن على زعامة أمريكا.

وأمر ترامب بإتاحة عناصر الجيش الأمريكي المتمركزين في إيطاليا للمساعدة في بناء المستشفيات الميدانية ونقل الإمدادات والوقود والطعام.

وجاء في الأمر أن الإيطاليين الذين يحتاجون رعاية طبية غير مرتبطة بفيروس كورونا، يمكن أن يتلقوا العلاج في المنشآت الطبية التابعة للجيش الأمريكي.

يذكر أن إيطاليا لديها أعلى حصيلة لوفيات فيروس كورونا في العالم، حيث سجلت 18849 حالة وفاة حتى يوم الجمعة، وفقا لوكالة الحماية المدنية.

وتقترب الولايات المتحدة بشدة من إيطاليا، حيث وصلت حصيلة الوفيات إلى 18769 حتى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وفقا لحصيلة جمعتها جامعة جونز هوبكنز.