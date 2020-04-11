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ولي العهد السعودي يستعرض مع الرئيس الروسي استقرار أسواق الطاقة

01:19 ص السبت 11 أبريل 2020
ولي العهد السعودي يستعرض مع الرئيس الروسي استقرار أسواق الطاقة

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (د ب أ):
استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن مساء الجمعة "الجهود المبذولة لاستقرار أسواق الطاقة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء الجمعة إن" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعرضا خلال الاتصال الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي"، كما جرى" التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك".

وجاء الاتصال بعد ساعات من الإعلان عن نجاح "أوبك بلس" في التوصل لاتفاق تاريخي سيعيد التوازن لأسواق النفط، بعد موافقة المكسيك يوم الجمعة على التخفيضات المطلوبة منها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء الجمعة، إن المكسيك التزمت بتقليص إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا للمساهمة في التخفيضات العالمية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستساعد المكسيك في التخفيضات.

محمد بن سلمان بوتينن السعودية أسواق الطاقة

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