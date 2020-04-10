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كورونا في البرتغال.. عدد المصابين يتجاوز الـ15 ألف

04:47 م الجمعة 10 أبريل 2020
كورونا في البرتغال.. عدد المصابين يتجاوز الـ15 ألف

الحجر الصحي في البرتغال

(وكالات):

أعلنت السلطات الصحية البرتغالية اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 15472 في عموم البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 435 بعد تسجيل 26 وفاة جديدة، في حين تبقى المنطقة الشمالية من البلاد الأكثر تضررا من العدوى بعد تسجيل 8897 إصابة فيها.

ووافق البرلمان البرتغالي في وقت سابق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لأسبوعين إضافيين، حتى 17 أبريل من أجل احتواء تفشي الفيروس.

وحتى صباح الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و600 ألف، والوفيات تجاوزت 95 ألفا، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى نحو 357 ألفا.

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