إسبانيا.. انخفاض لليوم الثاني على التوالي في حصيلة الوفيات بكورونا

وكالات:

شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا انخفاضا لليوم الثاني على التوالي خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير بـ605 وفيات جديدة، من 15238 إلى 15843 شخصا.

وسجلت الوزارة منذ أمس أكثر من 4.5 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع إجمالي عدد الإصابات من 152446 إلى 157022 حالة.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 757 و683 وفاة جديدة بسبب كورونا في إسبانيا الأربعاء والخميس، في مؤشر على تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس في البلاد.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالعدوى من حيث عدد الوفيات.