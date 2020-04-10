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تايلاند: 50 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

11:09 ص الجمعة 10 أبريل 2020
تايلاند: 50 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

تايلاند تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة تسجيل 50 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 2473 ، والوفيات إلى 33، بحسب ما أعلنه متحدث باسم مركز مكافحة "كوفيد-19" في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن من بين الخمسين إصابة الجديدة 27 لأشخاص خالطوا حالات مؤكدة، بالإضافة إلى أربع حالات أثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في جزيرة "بوكيت".

ووصل عدد المتعافين من الإصابة بكورونا في تايلاند إلى 1013.

وتخضع تايلاند لحالة طوارئ منذ يوم 26مارس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 أبريل الجاري.

تايلاند فيروس كورونا بانكوك

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