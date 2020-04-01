المغرب: 38 وفاة بكورونا وارتفاع الإصابات إلى 654 حالة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) ليترفع إجمالي أعداد الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن وزارة الصحة في المملكة، أنها سجلت 10 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا، بهذا ارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 654 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية، مساء اليوم، نقلاً عن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، قوله إنه تم تسجيل حالتي شفاء جديدتين ليرتفع العدد الاجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 26 حالة.