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الاحتلال يربط تقديم مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين مفقودين منذ 2014

11:36 م الأربعاء 01 أبريل 2020
الاحتلال يربط تقديم مساعدات لغزة لمواجهة كورونا باستعادة جنديين مفقودين منذ 2014

نفتالي بينيت

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" مربوط باستعادة جنديين مفقودين منذ العام 2014، حسبما ذكرت "فرانس برس"

وتعتقد إسرائيل أنهما قتلا، بينما تقول حماس، إن إعادة الجنديين سوف يتطلب التفاوض على صفقة لتبادل الأسرى ولن يتم مقابل مساعدات إنسانية.

أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها تربط أي مساعدة قد تقدمها لدعم جهود قطاع غزة في مكافحة فيروس كورونا بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة جنديين إسرائيليين فقدا أثناء الحرب التي جرت في القطاع عام 2014.

وقال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء إنه سيتم جلب 1500 جهاز من أجهزة فحص فيروس كورونا إلى غزة، بمساعدة منظمة الصحة العالمية، مقدمة من الإدارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

نفتالي بينيت الاحتلال الإسرائيلي فيروس كورونا فلسطين منظمة الصحة العالمية قطاع غزة

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