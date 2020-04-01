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هولندا تقترح إنشاء صندوق أوروبي لمساعدة إيطاليا وإسبانيا

08:39 م الأربعاء 01 أبريل 2020
هولندا تقترح إنشاء صندوق أوروبي لمساعدة إيطاليا وإسبانيا

مكافحة فيروس كورونا

لاهاي - (د ب أ)

اقترحت هولندا، إنشاء صندوق أوروبي، لمساعدة الدول التي تعاني بشدة من أزمة فيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وإسبانيا .
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) عن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته قوله أمام البرلمان اليوم الأربعاء إن بلاده" ترغب في أن تقدم إسهاما مهما في هذا الشأن".
وأضاف روته أن هولندا ستقدم اقتراحا بهذا الشأن إلى المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وإلى دول التكتل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتعين أن تحصل الدول الأضعف اقتصاديا على أموال من الصندوق لتمويل أنظمتها الصحية، دون أن تكون ملزمة بتسديد هذه الأموال.
وأشار روته إلى أن بعض دول التكتل اقترحت توفير موارد من آلية الاستقرار الأوروبي (إي إس إم)، لكن الاقتراح تعلق بقروض يتعين سدادها.
كانت إيطاليا وجهت في الأيام الماضية انتقادات إلى دول في التكتل، وخاصة ألمانيا وهولندا، لرفضها إصدار ما يعرف بـ "سندات كورونا"، ووصفت هذا الرفض بأنه يفتقر إلى روح التضامن.
فيروس كورونا هولندا إيطاليا إسبانيا الاتحاد الأوروبي

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