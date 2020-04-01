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تركيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 227 حالة و2148 إصابة جديدة

07:11 م الأربعاء 01 أبريل 2020
تركيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 227 حالة و2148 إصابة جديدة

وفيات كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 63 وفاة جديدة، و2148 إصابةً بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الصحة التركية، في بيان لها، اليوم، أنه بهذا ترتفع وفيات كورونا في البلاد إلى 227 حالة وفاة، فيما وصلت إجمالي الإصابات بكورونا إلى 15679، بينما تماثل للشفاء 333 شخصًا.

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