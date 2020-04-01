ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 479 حالة

بيروت - ( د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد إلى 479 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم ، إنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى استقرار عدد الوفيات حتى تاريخه على12 حالة .

وأشارت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 ساعة الماضية بلغ 490 فحصا.

وشددت الوزارة " على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن و ان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.