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سفينة سياحية ألمانية ترفض مغادرة أستراليا بعد إصابة 41 راكبا بكورونا

07:56 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
سفينة سياحية ألمانية ترفض مغادرة أستراليا بعد إصابة 41 راكبا بكورونا

سفينة سياحية

كانبرا - (د ب أ):
رفضت سفينة سياحية ألمانية تقطعت بها السبل بعد إصابة 41 من ركابها وطاقمها بفيروس كورونا، مغادرة ولاية أستراليا الغربية، مما تسبب في حالة من الإزعاج بشكل كبير للسلطات المحلية.

وترسو السفينة السياحية "أرتانيا" في فريمانتل بجنوبي بيرث، منذ الأسبوع الماضي.

وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية ، مارك ماكجوان اليوم الأربعاء إنه "محبط للغاية، وأعرب عن رغبته في أن تغادر السفينة في أسرع وقت ممكن.

كما طلب ماكجوان من الحكومة الاتحادية التدخل.

وقال: "إذا كانت السفينة بحاجة لتطهير، حسنا قوموا بتطهيرها ودعوها ترحل .. وإذا كانوا بحاجة غلى معدات وقائية، امنحوها لهم ، لكن اجعلوا السفينة ترحل في أقرب وقت".

سفينة سياحية أستراليا ألمانيا فيروس كورونا

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