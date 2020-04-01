البنتاجون: تفشي كورونا بحاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" لا يتطلب إجلاء طاقمها

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده لن تُخلي حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" الراسية حاليًا في جزيرة غوام، والتي تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19) بين أفراد طاقمها.

وقال إسبر، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز": "الوقت ليس مناسبًا لإخلاء حاملة طائرات أمريكية تفشى فيروس كورونا بين طاقمها" مضيفًا أنه لم يقرأ بالتفصيل رسالة من قبطان الحاملة يناشد فيها طلب المساعدة.

وفي رسالة سابقة، دعا بريت كروزير قبطان حاملة الطائرات ثيودور روزفلت إلى إجلاء أربعة آلاف بحار من على متن الحاملة وعزلهم صحيًا.

وخلال حديثه لمحطة "سي.بي.إس" لم يعلق وزير الدفاع الأمريكي بشكل مباشر على اقتراح قبطان الحاملة، على الأقل في الأجزاء التي بثتها المحطة. وعندما سُئل عما إذا كان الوقت مناسبًا لإخلاء الحاملة، قال إسبر "لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة".

وقال: "ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات، المساعدات الطبية، إلى الحاملة في (جزيرة) جوام. نوفر طواقم طبية إضافية... إن الهدف لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس ولا توجد أي حالات خطيرة بين أفراد الطاقم".

وبحسب صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، التي كانت أول وسيلة إعلام تتحدث عن الرسالة، فإن 100 بحار على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية لـ"رويترز" للأنباء إن الإدارة "تتحرك بسرعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة طاقم يو إس إس ثيودور روزفلت".