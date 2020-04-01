مسئولة أمريكية في حضور ترامب: سنشهد أكبر عدد من وفيات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين
12:22 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
وكالات
قالت الدكتور ديبورا بيركس منسقة الاستجابة عن فيروس كورونا في البيت الأبيض، إن العبء الأكبر يقع على الأطقم الطبية التي تتعرض إلى التوتر والإجهاد الشديدين، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).
وتابعت بريكس، خلال المؤتمر الصحفي لخليفة الأزمة لكشف مستجدات كورونا المنعقد في البيت الأبيض، أننا نستطيع التعامل مع البؤر المنتشرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونسعى إلى احتواء الفيروس بشكل كبير حتى لا يشكل بؤر جديدة أخرى في الولايات.
وقدمت بيركس، عرض بياني توضيحي من خلال نموذج محاكاة، لانتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أنه تراجع في بعض المناطق مع تماثل عدد كبير من الحالات إلى الشفاء.
وتابع، أن التوقعات جميعها تشير إلى زيادة أعداد الوفيات في الولايات المتحدة، خلال الفترة المقبلة جراء الفيروس التاجي.
وأضافت أن الأسبوعان المقبلين سيشهدان ارتفاعًا في معدلات الوفاة بالفيروس، لافتة إلى أن الإجراءات المتعبة من شأنها أن تقلل من تلك الأعداد.
وأشارت إلى أن البيت الأبيض، يهدف إلى الإبقاء على المستوى الأدنى من تفشي وباء كورونا، خلال الشهر المقبل
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