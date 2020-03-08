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الرئيس الجزائري يدعو إلى إقامة المباريات الرياضية في ملاعب مغلقة

11:37 م الأحد 08 مارس 2020
الرئيس الجزائري يدعو إلى إقامة المباريات الرياضية في ملاعب مغلقة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إلى إقامة المباريات الرياضية في ملاعب مغلقة في حال اقتضت الضرورة ذلك، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا تبون خلال ترأسه لمجلس الوزراء إلى مزيد من اليقظة وعند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المباريات الرياضية في ملاعب مغلقة.

ويجتمع رئيس اتحاد الكرة الجزائري خير الدين زطشي، غدا الاثنين، برؤساء الأندية المحترفة، وسيكون موضوع كورونا ضمن جدول الاجتماع.

وخاطب الاتحاد الجزائري الخميس الماضي وزارتي الصحة والشباب والرياضة، بشان الإجراءات الوقائية التي ينبغي العمل بها.

واستبعد عبد الكريم مدوار، تأجيل مباريات الدوري مرجحًا إقامتها دون جمهور في حال أمرت الجهات المختصة بذلك.

وسجلت الجزائر 20 حالة مؤكدة بإصابة فيروس كورنا منها 17 حالة تنتمي لعائلة واحدة.

عبد المجيد تبون فيروس كورونا الملاعب المغلقة الجزائر

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