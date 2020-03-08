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أردوغان يعلن عقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا

04:59 م الأحد 08 مارس 2020
أردوغان يعلن عقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا

أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه سيعقد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وصرح أردوغان بأنه سيتوجه إلى بروكسل غدا الأثنين وسيشارك في لقاء مع ممثلي التكتل.

ولم يصدر بعد تأكيد من الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

وأوضح أردوغان أن اللقاء سيدور حول عدة قضايا من بينها اتفاقية اللاجئين والموقف في سورية، وأعرب الرئيس التركي عن أمله في حصول بلاده على المزيد من الدعم من المجتمع الدولي.

كانت محطة "تي آر تي" التركية الرسمية وصحيفة "دي فيلت" الألمانية ذكرتا أمس السبت أن أردوغان يعتزم التوجه إلى بروكسل غدا.

أردوغان الاتحاد الأوروبي بروكسل اسطنبول

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