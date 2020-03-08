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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 847 حالة

11:44 ص الأحد 08 مارس 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 847 حالة

فيروس كورونا

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا، وزيادة الإصابات إلى 847 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المعهد، الأحد، أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده أمس بإجمالي 50 حالة، و10أمثال العدد قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، فإن أغلب الحالات التي تم تسجيلها في ألمانيا موجودة في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، بواقع 392 حالة، تليها ولاية بادن-فورتمبرج، 182 حالة، ثم بافاريا بإجمالي 148 حالة.

وباستثناء ولاية سكسونيا-أنهالت، فإن جميع الولايات الألمانية سجلت حالات إصابة بالفيروس.

فيروس كورونا ألمانيا ارتفاع عدد المصابين بكورونا

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