السفارة الأمريكية: ننسق مع القاهرة لدعم للأمريكيين على سفينة الأقصر

القاهرة - (مصراوي)

قالت السفارة الأمريكية في القاهرة، السبت، إنها تنسق مع الحكومة المصرية لتقديم الدعم لمواطنين أمريكيين على متن السفينة التي أعلنت وزارة الصحة إصابة عشرات على متنها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت السفارة في تغريدة على تويتر تقول إنها أبلغت بوجود أمريكيين على متن السفينة الراسية في الأقصر، دون أن تفصح عن عددهم.

وأضافت أنها تعمل على تقديم الخدمات القنصلية والمساعدة لهم بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وقالت وزيرة الصحة في مؤتمر صحفي السبت إنه تم اكتشاف ٤٥ حالة إصابة بالمرض المعروف باسم (كوفيد-19)، كانوا على اتصال مع سائحة تايوانية من أصول أمريكية.

وأضافت الوزيرة، أن المركب كان على متنها 171 شخصًا، منهم 101 أجنبي، و70 مصريًا، وبعد اكتشاف بؤرة الإصابة تأكد وجود 45 حالة حاملة للفيروس منذ أمس الجمعة، بينهم 19 أجنبيًا.