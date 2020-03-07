حاكم ولاية نيويورك يعلن حالة الطوارئ لاحتواء كورونا

وكالات:

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، حالة الطوارئ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكشف كومو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولايته، ليصل الإجمالي إلى 76 شخصًا.

وأضاف كومو أن أكبر انتشار للفيروس كان في منطقة نيو روشيل بمقاطعة ويستشستر، حيث يوجد بالمقاطعة الآن 57 حالة، بزيادة عن 34 حالة تم الإعلان عنها ليل الجمعة/السبت، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن الولاية تتطلع إلى توسيع نطاق إغلاق المدارس في نيو روشيل.