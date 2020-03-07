المرصد: 117 من المرتزقة السوريين قتلوا في ليبيا

القاهرة (مصراوي)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت إن أكثر من 100 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال مع المليشيات في العاصمة الليبية طربلس قتلوا منذ ديسمبر الماضي في الاشتباكات مع قوات الجيش الوطني الليبي.

وأضاف المرصد، الذي يراقف الحرب الأهلية السورية، إنه وثق مزيذا من القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لأنقرة في تركيا ليرتفع العدد إلى 117 قتيلا، من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه.

وأوضح المرصد أن المرتزقة السوريين قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا.

وقال المرصد إن نحو 150 من المرتزقة السوريين فروا من ليبيا إلى أوروبا. ووصل إلى طرابلس نحو 4750 من المرتزقة السوريين يقاتلون في صفوف المليشيات المتحالفة مع حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، ضد قوات الجيش الوطني الليبي.