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الكونغو تخضع القادمين من إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا للحجر الصحي

06:50 ص السبت 07 مارس 2020
الكونغو تخضع القادمين من إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا للحجر الصحي

الحجر الصحي في الكونغو

كينشاسا - (د ب أ):

قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إيتيني لونجوندو، إن بلاده ستخضع المسافرين القادمين من إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا للحجر الصحي حيث يتفشى فيروس كورونا.

وأوضح لونجوندو، في رسائل إلى سفارات بلاده اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج، أن المسافرين الذين يصلون إلى الكونغو من الدول الأربع بلا علامات على ظهور فيروس كورونا سيتعين عليهم المكوث في المنزل لمدة 14 يومًا.

وأكد أن من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس سيجري عزلهم في موقع يخضع لسيطرة وزارة الصحة.​

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