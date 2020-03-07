الكونغو تخضع القادمين من إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا للحجر الصحي

كينشاسا - (د ب أ):

قال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إيتيني لونجوندو، إن بلاده ستخضع المسافرين القادمين من إيطاليا وفرنسا والصين وألمانيا للحجر الصحي حيث يتفشى فيروس كورونا.

وأوضح لونجوندو، في رسائل إلى سفارات بلاده اطلعت عليها وكالة أنباء بلومبرج، أن المسافرين الذين يصلون إلى الكونغو من الدول الأربع بلا علامات على ظهور فيروس كورونا سيتعين عليهم المكوث في المنزل لمدة 14 يومًا.

وأكد أن من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس سيجري عزلهم في موقع يخضع لسيطرة وزارة الصحة.​