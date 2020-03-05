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فرنسا: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" إلى 6 حالات

05:33 م الخميس 05 مارس 2020
فرنسا: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" إلى 6 حالات

أثناء نقل أحد المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى

باريس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا مما يرفع مجمل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.

وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، أن عدد الإصابات بسبب فيروس "كورونا" المستجد بلغ 92 حالة في البلاد.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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فيروس كورونا وزارة الصحة الفرنسية فرنسا

الخبر التالى:

فرنسا.. تسجيل 92 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
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