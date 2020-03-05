فرنسا: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" إلى 6 حالات

باريس - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا مما يرفع مجمل عدد الوفيات بالفيروس إلى 6 حالات.

وأضافت الوزارة، وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية، أن عدد الإصابات بسبب فيروس "كورونا" المستجد بلغ 92 حالة في البلاد.

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).