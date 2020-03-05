فيروس كورونا: تسجيل أكثر من 2200 إصابة جديدة في العالم خلال 24 ساعة

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تسجيل 2223 إصابة جدية بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المنظمة إن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93090 حالة، منها 80422 في الصين وحدها، و12668 في باقي بلدان العالم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، حيث تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي بوسط البلاد.

وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين، حيث تخطّت أعداد الوفيات الـ 100 حالة وتم تسجيل آلاف الإصابات.