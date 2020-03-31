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ترامب: لم يكن أمامنا خيار سوى إغلاق البلاد للحفاظ على حياة المواطنين

11:41 م الثلاثاء 31 مارس 2020
ترامب: لم يكن أمامنا خيار سوى إغلاق البلاد للحفاظ على حياة المواطنين

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يكن أمامهم خيار سوى إغلاق البلاد، للحفاظ على حياة المواطنين، مضيفًا: "أنه ألمح سابقًا إلى إمكانية تمديد الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور، حتى أواخر أبريل المقبل".

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لشكف مستجدات كورونا، بالبيت الأبيض، إنه على المواطنين والشركات التضحية من أجل البلاد، متعهدًا بتقديم 52 مليار دولار إلى الشركات الصغيرة، شريطة استمرارها في دفع أجور العاملين.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن بلاده لديها أقوى اقتصاد في العالم.

دونالد ترامب فيروس كورونا البيت الأبيض

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