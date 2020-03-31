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تعيين مستشار خاص للحكومة الكندية في مأساة الطائرة الأوكرانية التي سقطت بإيران

06:57 م الثلاثاء 31 مارس 2020
تعيين مستشار خاص للحكومة الكندية في مأساة الطائرة الأوكرانية التي سقطت بإيران

جستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ)

عين رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، رالف جودال، مستشارا خاصا للحكومة في مأساة الرحلة الجوية الأوكرانية الدولية، التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران.

وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أنه بصفته مستشارا خاصا، سيدرس جودال الدروس المستفادة من رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية والكوارث الجوية الأخرى. ويضع إطارا لتوجيه استجابات كندا للكوارث الجوية الدولية وتقديم توصيات حول أفضل الممارسات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن الأدوات والآليات اللازمة لمنع الأحداث المستقبلية.

وقال رئيس الوزراء الكندي "لم تكن مأساة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية لتحدث أبدا، وتستحق عائلات الضحايا وأحبائهم معرفة كيف ولماذا حدث ذلك. بينما نعمل على منحهم المساءلة والعدالة التي يستحقونها، نحتاج أيضا إلى تطوير استراتيجية حول أفضل طريقة للاستجابة للكوارث الجوية الدولية."

وأضاف "واثق من أن رالف جودال لديه الخبرة لمساعدتنا في تحديد أفضل الممارسات، ودعم الجهود لضمان تعويض العائلات بشكل صحيح .. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السكرتير البرلماني عمر الغبرة على جميع أعماله المستمرة في هذا الصدد".

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جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي مأساة الطائرة الأوكرانية إيران طهران

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