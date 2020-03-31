كورونا.. ثلاثة من كل أربعة أمريكيين يخضعون لشكل من أشكال الإغلاق

واشنطن- (بي بي سي):

يخضع ثلاثة من كل أربعة أمريكيين الآن، أو على وشك أن يخضعوا، لشكل من أشكال الإغلاق، مع تشديد المزيد من الولايات على إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأصبحت ميريلاند، فرجينيا، أريزونا، وتينيسي أحدث الولايات التي تأمر المواطنين بالبقاء في منازلهم، ما يعني أن 32 ولاية من أصل 50 اتخذت مثل هذه الخطوات.

في الوقت نفسه، يثور خلاف بين حكام الولايات والرئيس دونالد ترامب، حول مدى توفر أدوات اختبار الفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 163 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وأكثر من 3000 حالة وفاة.

وتفوقت على إيطاليا الأسبوع الماضي، كدولة بها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد 19، وهو المرض الذي يسببه الفيروس.

وتعد مدينة نيويورك أكثر الأماكن تضررا في أمريكا، حيث سجلت 914 حالة وفاة، وفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كم عدد الأمريكيين المتضررين من الإغلاق؟

هناك نحو 245 مليون شخص تلقوا بالفعل أوامر بالبقاء في منازلهم، أو يواجهون مثل تلك الأوامر، التي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وأصدرت حوالي ثلثي الولايات توجيهات لمواطنيها بالبقاء في المنازل، في حين أن الولايات المتبقية لديها أوامر محلية سارية بالفعل.

وبشكل عام، تسمح "حالة الإغلاق" للأشخاص، بالخروج فقط للحصول على الإمدادات الأساسية والأدوية، أو أشكال محدودة من التمارين الرياضية.

وتبدو التداعيات الاقتصادية للوباء عميقة، حيث فقد ملايين الأشخاص وظائفهم.

ووفقا لتقدير بنك الاحتياطي الفيدرالي - البنك المركزي الأمريكي - قد يصبح 47 مليون شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة، مع بقاء الولايات المتحدة على بعد أسابيع من ذروة الإصابات.

ما الذي يختلف عليه حكام الولايات مع الرئيس؟

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أجرى الرئيس ترامب مؤتمرا عبر الهاتف مع حكام الولايات، يوم الاثنين، أشار فيه إلى أنه لم يعد هناك نقص في المعدات، اللازمة لاختبار الأشخاص للكشف عن فيروس كوفيد 19.

وفي تسجيل صوتي، حصلت عليه الصحيفة، قال ترامب إنه "لم يسمع عن الاختبار منذ أسابيع".

وقال: "لقد أجرينا اختبارات الآن أكثر من أي دولة في العالم. لقد أجرينا هذه الاختبارات الهائلة، وسنتوصل إلى اختبار أسرع خلال هذا الأسبوع. لم أسمع أن الاختبار يمثل مشكلة".

ومع ذلك، يُسمع حاكم ولاية مونتانا، ستيف بولوك، خلال التسجيل يقول إن ولايته لا يتوفر فيها أعداد كافية من أدوات الاختبار.

وقال: "حرفيا، نحن على بعد يوم واحد، إذا لم نحصل على مجموعات اختبار من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فلن نتمكن من إجراء الاختبار في مونتانا".

وقال حاكم واشنطن، جاي إنسلي، للصحيفة إنه فوجئ بتأكيد ترامب.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: "يمكنني أن أؤكد أن البيت الأبيض يعرف جيدا هذه الحاجة الماسة لمجموعات الاختبار".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستكون في "حالة جيدة جدا"، من حيث عدد أجهزة التنفس الصناعي المتاحة، في الوقت الذي يصل فيه تفشي الفيروس التاجي إلى ذروته.

وقال الرئيس إن 10 شركات أمريكية، على الأقل، تصنع هذه الأجهزة الطبية الآن، وقد يتم تصدير بعضها.

ويمكن لفيروس كورونا أن يسبب مشاكل تنفسية شديدة، لأنه يهاجم الرئتين، وتساعد تلك الأجهزة المرضى على التنفس.

وحذر العديد من المسؤولين المحليين، في الولايات، من أن المستشفيات معرضة لخطر نفاد المعدات.

وزعم ترامب أن بعض حكام الولايات كانوا "يخزنون" معدات طبية مهمة، وأن أدوات بما في ذلك أقنعة الوجه تتم سرقتها من المستشفيات. ولم يقدم ترامب يقدم أي دليل على تلك المزاعم.