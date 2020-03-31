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ارتفاع الوفيات بكورونا في لبنان إلى 12 حالة

01:30 م الثلاثاء 31 مارس 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا في لبنان إلى 12 حالة

فيروس كورونا في لبنان

بيروت- ( د ب أ ):

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 12 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أن حالة الوفاة سجلت في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 463 حالة ، لافتة إلى شفاء 35 حالة .

وشددت الوزارة " على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن و ان أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت امس الاثنين ارتفاع الوفيات إلى 11 حالة والمصابين إلى 446 حالة.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

فيروس كورونا لبنان وزراة الصحة اللبنانية بيروت

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