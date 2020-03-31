السودان.. ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 7 حالات

الخرطوم- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، لأجنبي قادم من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7 حالات، توفيت منها حالتان.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المريض رجل أجنبي في الستينيات من العمر، وكان وصل إلى السودان قادما من الامارات في 14 مارس الجاري.

وأوضحت أنه تتم حاليا الرعاية الصحية للمريض في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم، وبدأت متابعة المخالطين له.

ودعت وزارة الصحة السودانية المواطنين إلى الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه، مع إتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية مثل وقف أي تجمعات واتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها حمايتهم وأسرهم ومخالطيهم..