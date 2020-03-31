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تسجيل أول حالة وفاة في موريتانيا جراء الإصابة بكورونا

12:21 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
تسجيل أول حالة وفاة في موريتانيا جراء الإصابة بكورونا

محمد نذير ولد حامد وزير الصحة الموريتاني

موريتانيا - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور محمد نذير ولد حامد، تسجيل أول وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير - في تصريح تلفزيوني اليوم الاثنين - "إن حالة الوفاة تعود لسيدة فرنسية من أصل موريتاني وصلت إلى البلاد يوم 16 مارس وكانت في الحجر الصحي الاحترازي".

وأوضح الوزير أن "السيدة شعرت مساء أمس ببعض التعب والإعياء وعاينها الأطباء وأعطوها بعض الأدوية، وعندما تم نقلها اليوم إلى المستشفى توفيت في الطريق إليه داخل سيارة الإسعاف".

كانت الحكومة الموريتانية قد قررت وقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق بالبلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية؛ لمنع تفشي كورونا.

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محمد نذير ولد حامد موريتانيا فيروس كورونا الحجر الصحي

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