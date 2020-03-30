ترامب يعد إيطاليا بإرسال معدات وقائية بقيمة مئة مليون دولار
وكالات:
وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السلطات الإيطالية بتقدم مساعدات وقائية بما قيمته ١٠٠ مليون دولار.
وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية المعنية بمكافحة كورونا، "سنرسل معدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها على مواجهة كورونا".
وفي سياق آخر، قال إن الحرس الوطني يعمل على توزيع المعدات الطبية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن أكثر من ألف شخص يخضعون لاختبار عقار كلوروكين لعلاج مصابي كورونا.
وأوضح أن الأيام الثلاثين المقبلة ستكون مهمة جدا وحاسمة في المعركة مع فيروس كورونا.
وأشار إلى أن بلاده ستتغلب على فيروس كورونا المستجد ويتنال منه قريبا.
وأضاف أنه تم إجراء اختبارات تشخيص كورونا على نحو مليون أمريكي.
وتابع ترامب "اتباع الإرشادات الطبية سينقذ أرواح الأمريكيين".
وأضاف "كل أسرة قادرة على وقف انتشار الفيروس".
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