حاكم نيويورك يناشد العاملين في الرعاية الصحية بأمريكا تقديم المساعدة

نيويورك - (د ب أ)

ناشد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم الاثنين، العاملين في قطاع الرعاية الصحية بجميع أنحاء الولايات المتحدة، بالقدوم إلى الولاية من أجل المساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى 66500 حالة.

وقال كومو في مؤتمر صحفي اليوم: "أناشد مختصي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، بالقدوم لمساعدتنا في نيويورك الآن، في حال لم يكن لديكم أزمة رعاية صحية في مجتمعكم".

وأضاف كومو قائلا إن الأطباء والممرضين في الولاية بحاجة إلى الإغاثة، متعهدا بـ "رد الجميل" حينما تكون هناك "مشكلة شديدة في آي مكان آخر في البلاد".

وتابع كومو قائلا:" إن الأرقام مخيفة بالفعل، لقد فقدنا أكثر من 1000 من سكان نيويورك".

ولكن في نبرة مفعمة بالأمل، قال كومو إنه على الرغم من استمرار الزيادة في أعداد الحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات، فإننا نشهد انخفاضا في معدل الإصابات الجديدة والذي أصبح يتضاعف كل ستة أيام مقارنة بكل يومين أو ثلاثة أيام قبل ذلك.

وقد انتقد أيضا حاكم الولاية تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مستشفيات نيويورك تبدد معدات الوقاية، قائلا إن الولاية تنشئ مخزونًا من الإمدادات استعداد لـ "قمة" تفشي المرض.