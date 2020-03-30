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إقالة وزير الصحة الأوكراني بسبب كورونا

03:52 م الإثنين 30 مارس 2020
إقالة وزير الصحة الأوكراني بسبب كورونا

أرشيفية

وكالات:

تسبب فيروس كورونا المتحور في إقالة البرلمان الأوكراني وزير الصحة إيليا يمتس من منصبه الذي شغله لمدة لا تتحاوز شهرا واحدا، وأيد هذا القرار باجتماع استثنائي 271 نائبا من أصل 450، حسبما ذكرت وكالة نوفوستي للأنباء.

وكشف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي غونشارينكو، نقلا عن مصدر في وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، أن الوزير فشل في تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

واقترح البرلمان على رئيس أوكرانيا تعيين الرئيس السابق لإدارة الدولة الإقليمية في مقاطعة أوديسا، مكسيم ستيبانوف، في منصب وزير الصحة في البلاد خلفا للوزير المقال.

وأفادت وزارة الصحة في أوكرانيا في وقت سابق بإصابة 480 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد، توفي منهم 11 شخصا، وتعافى 6 مرضى.

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