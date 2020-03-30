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تقارير إعلامية: الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا

09:57 ص الإثنين 30 مارس 2020
تقارير إعلامية: الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية إن هناك حالة من القلق في مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا المتحور، عقب اكتشاف إصابة مستشارته للشؤون الأرثوذكسية بهذا الفيروس.

وحسب التقارير، فمن المتوقع خضوع رئيس الوزراء الإسرائيلي لفحص كورونا بعد التأكيد رسميا على إصابة مستشارته بالفيروس.

وقالت قناة 12 العبرية، إن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

وأشارت الأنباء إلى أنه تم إجراء اختبار لمستشارة نتنياهو التي التقته قبل 4 أيام، وجاءت النتيجة إيجابية.

وقال مكتب نتنياهو ردا على ذلك أنه لا يخالط أحدا، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحيا وأنها كانت ترتدي "كمامة واقية وقفازاً طبيا".

وأشار المكتب إلى أنه حفاظاً على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك، وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لفرض الإغلاق الشامل، بإقامة حواجز عند مداخل المدن والأحياء وعلى محاور المواصلات الرئيسية، وانضم قرابة 650 جنديا إلى دوريات الشرطة، منذ صباح الأحد، ضمن إجراءات منع انتشار كورونا.

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