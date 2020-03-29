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جمعية أعمال فرنسية تطالب الشركات بتقليص المكافآت بسبب "كورونا"

11:44 م الأحد 29 مارس 2020
جمعية أعمال فرنسية تطالب الشركات بتقليص المكافآت بسبب "كورونا"

جمعية أعمال فرنسية تطالب الشركات بتلقيص المكافآت

باريس - (د ب أ)

قالت الجمعية الفرنسية للشركات الخاصة "إيه إف إي بي" إن الشركات الفرنسية، التي تتلقى مساعدات لسداد أجور عمال حصلوا على إجازة، في خضم أزمة فيروس كورونا يجب أن تخصم توزيعاتها للأرباح النقدية بنسبة 20% هذا العام.

وأوصت الجمعية أعضاءها في بيان اليوم الأحد ونقلته وكالة أنباء بلومبرج بأن المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين الآخرين يجب أيضا أن يخفضوا مكافآتهم بنسبة 25% للفترة التي يتم فيها تلقي مساعدات، والتبرع بتلك المدخرات إلى جهود فرنسا في محاربة الفيروس.

وبينما تطبق فرنسا حزمة من إجراءات التحفيز؛ لتنشيط اقتصادها خلال الأزمة، تتعرض الشركات لضغوط من أجل طمأنة الرأي العام بأن تلك الأموال لن يتم تمريرها إلى المستثمرين.

وتمثل الجمعية 110 من كبريات الشركات الفرنسية.

فرنسا مكافآت العمال فيروس كورونا

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