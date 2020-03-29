المالية التشيكية تطالب بتعليق سداد أقساط القروض للتخفيف من تبعات كورونا

براغ - (د ب أ):

أعلنت وزيرة المالية التشيكية ألينا شيليروفا، أنها ستقترح تعليق سداد أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة ستة أشهر، وذلك للمساعدة في التخفيف من تبعات فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عنها القول في مقابلة تليفزيونية إن المقترح، الذي يشمل الرهن العقاري وقروض المستهلكين والشركات، لن يكبد البنوك أو مؤسسات الائتمان أية مخاطر. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء المقترحات الأربعاء القادم.

ووافقت الحكومة، التي أمرت بإغلاق شامل في البلاد لوقف انتشار الفيروس، الأسبوع الماضي على عجز قياسي للموازنة لمساعدة الشركات والأفراد.

ووفقا لبيانات موقع وورلد ميتر، فقد سجلت التشيك 2669 إصابة بكورونا و13 حالة وفاة.