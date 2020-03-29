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وفاة أول رضيع بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

08:31 ص الأحد 29 مارس 2020
وفاة أول رضيع بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
توفي أول رضيع أمريكي في ولاية إلينوي جراء إصابته بفيروس كورونا.
وأكد حاكم الولاية جاي بي بريتزكر - في مؤتمر صحفي وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية- أن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إدارة الصحة العامة في الولاية إلى أن عمر الطفل الذي توفي أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا إيجابيا.
يذكر أن عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ الألفين بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

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