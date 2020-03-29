نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
06:44 ص الأحد 29 مارس 2020
ولنجتون - (أ ش أ):
أعلنت نيوزيلندا اليوم الأحد تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت نيوزيلندا أعلنت -في وقت سابق- عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 205 حالات.A
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