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نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

06:44 ص الأحد 29 مارس 2020
نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ولنجتون - (أ ش أ):
أعلنت نيوزيلندا اليوم الأحد تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت نيوزيلندا أعلنت -في وقت سابق- عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 205 حالات.A

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