نيوزيلندا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ولنجتون - (أ ش أ):

أعلنت نيوزيلندا اليوم الأحد تسجل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت نيوزيلندا أعلنت -في وقت سابق- عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 205 حالات.A