نصرالله يدعو الدولة اللبنانية لتأمين عودة المغتربين الراغبين بالعودة

بيروت - (د ب أ)

دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت، الدولة اللبنانية لتأمين كل مستلزمات عودة المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان، في ظل أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، معتبراً أن من حقهم العودة.

وقال نصرالله " بالنسبة إلى قضية اللبنانيين في الخارج، المقيمين والطلاب والمسافرين الذين سافروا لأي سبب من الأسباب ولم يعودوا في المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة، لا يجوز أن يكون هناك نفاش في حق هؤلاء بالعودة إلى لبنان مهما كانت الظروف والتحديات".

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد في وقت سابق اليوم أنه مع عودة كل من يرغب من المغتربين إلى الوطن، مشدداً على العودة الآمنة للراغبين، وذلك عقب تهديد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتعليق المشاركة في الحكومة إذا بقيت الحكومة على موقفها من عودة المغتربين.

ودعا نصرالله إلى تعاون الجميع لإنجاز هذا الأمر " ولا يمكن تحميل الحكومة المسؤولية ثم نتفرج عليها لأن هذا الملف أكبر من الحكومة والدولة، ومن لديه مال أو امكانيات طبية أو أماكن للحجر أو مستشفيات يجب تقديمها".

وأشار نصر الله إلى أن " المعركة مع كورونا حرب قد تكون طويلة لا نعلم إلى أي مدى زمني قد تستمر". داعياً إلى اعتبار أن هذه الحرب" جزء من حرب عالمية".

وأشاد نصرالله بالتضامن والتعاون الذي تبديه القوى السياسية والاجتماعية في مواجهة "كورونا"، قائلاً: "من الطبيعي أن يكون هناك تنافس ونحن ندعو إلى تنافس إيجابي وتكامل لا سيما في القرى والبلدات والمدن لأن هذا ليس موضوع للتنافس السياسي ويجب التصرف من خلفية انسانية".

كما أشاد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء واصفاً إياها ب "الجيدة والمعقولة".

وأكّد" على الالتزام العام باجراءات التعبئة العامة لا سيما في النهار، والالتزام يجب أن يكون مستمرا ومتواصلا وإلا يضيع كل الجهد".

كما دعا نصر الله المصارف إلى " إعطاء صغار المودعين حقوقهم والسماح بتحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج".متسائلاً كيف يمكن أن نستثير إنسانية أصحاب المصارف ؟.

وطالب نصرالله الجهات الحكومية بمعالجة موضوع ارتفاع الأسعار واحتكار بعض المواد والسلع.

وتحدث نصرالله عن انتهاء العام الخامس من الحرب في اليمن، مشيراً إلى أن "الشعب اليمني صمد صمودا أسطوريا وبطوليا وحقق انتصارات كبيرة في الميدان".

وفي هذا السياق، قال نصر الله: "أجدد الدعوة لاصحاب العدوان لا سيما الحكام في السعودية من أجل إيقاف هذه الحرب، لا سيما كل العالم يفتش اليوم عن إيقاف الحروب والبحث في كيفية مواجهة كورونا، وهذه الصرخة يجب أن ترتفع اليوم أكثر من أي وقت مضى، لأسباب إنسانية يجب أن يصرخ العالم كله ليطالب السعودية بوقف هذه الحرب".

وأعرب نصر الله عن تقديره لمبادرة زعيم جماعة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، الذي أعلن عن إستعداده لمبادلة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية رغم أن لديه أسرى في السجون السعودية كتعبير أخلاقي وإنساني عن موقفه وموقف هذا الشعب الصادق بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.