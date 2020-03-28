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ارتفاع الوفيات بكورونا في العراق إلى 42 حالة

01:34 م السبت 28 مارس 2020
ارتفاع الوفيات بكورونا في العراق إلى 42 حالة

وزارة الصحة العراقية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم إن مختبراتها سجلت 48 إصابة حالة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء التام بلغت 131.

وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا بغداد

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