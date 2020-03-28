أفغانستان تؤكد 104 حالات إصابة بكورونا

كابول- (د ب أ):

أكدت وزارة الصحة العامة في أفغانستان أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع إلى 104 حالات، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكد مسؤولو الوزارة اختبار 48 حالة مشتبه بها لمرض كوفيد-19، حتى أمس الجمعة في إقليم هيرات غرب البلاد.

وأضاف المسؤولون أن نتائج الاختبارات كانت سلبية لـ34 حالة، بينما 14 حالة أخرى كانت إيجابية للمرض.

وسجلت وزارة الصحة العامة 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في إقليم هيرات و3 حالات إصابة في إقليم فرح غرب البلاد، من إجمالي حالات الإصابة المشتبه بها الجديدة.

يأتي ذلك فيما وافقت الحكومة الأفغانية في وقت سابق على خطة لفرض حظر تجوال في العاصمة كابول، في محاولة للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

ووافقت الحكومة الأفغانية على أحدث الإجراءات وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس في الدول المجاورة، حيث سجلت باكستان حتى الآن حوالي 1400 حالة إصابة، فيما تشير تقارير من الهند إلى أن عدد حالات الإصابة هناك تجاوزت 800.