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إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص كورونا

10:27 ص السبت 28 مارس 2020
إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص كورونا

إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص كورونا

وكالات:

قالت وكالة فارس الإخبارية إنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المتحور في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني.

ووفقًا للوكالة، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع.

وأضافت الوكالة أن هذا النظام قد نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.

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