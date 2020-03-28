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ارتفاع الإصابات بكورونا في موريتانيا إلى 5 حالات

10:09 ص السبت 28 مارس 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في موريتانيا إلى 5 حالات

ارتفاع الإصابات بكورونا في موريتانيا إلى 5 حالات

نواكشوط - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد تير ولد حامد، فجر اليوم السبت، تسجيل حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس كورونا المتحور ليرتفع الإجمالي إلى خمس حالات.

وقال الوزير، في تصريح صحفي ،إنه تم عزل الحالتين وبدء التكفل بهما طبيا ، داعيا الجميع إلى احترام إجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها السلطات المختصة.

إلى ذلك قررت الحكومة الموريتانية منع حركة التنقل للأشخاص والسيارات بين المحافظات الموريتانية بدء من منتصف نهار غد الأحد لمنع انتشار فيروس كورونا.

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