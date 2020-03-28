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الدفاع الروسية: الاختصاصيون العسكريون يواصلون مكافحة "كورونا" في إيطاليا

08:29 ص السبت 28 مارس 2020
الدفاع الروسية: الاختصاصيون العسكريون يواصلون مكافحة "كورونا" في إيطاليا

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن الاختصاصيين العسكريين الروس يواصلون تنفيذ عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في مناطق شمالي إيطاليا؛ وذلك في إطار مهمة المساعدة في الحد من انتشار الوباء الكارثي هناك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن فرقا من الأطباء العسكريين المختصين في الأوبئة والفيروسات قامت بتطهير صحي كامل لدار المسنين (كاسا ريبوزو) في بلدة "نيمورو"، وهو الموقع الثاني الذي يجري فيه الاختصاصيون الروس مكافحة الوباء.

وأوضح البيان، أن عملية التطهير شملت مساحة 1500 متر مربع داخل مرافق دار المسنين، فيما ساعدت المعدات العسكرية الروسية في تعقيم الطرق في محيط المؤسسة.

ونفذ المختصون الروس أيضا عمليات استطلاع ميدانية في مؤسستين طبيتين أخريين في إقليم "كومبارديا" لتحديد حجم الأعمال المطلوبة هناك.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا اختصاصيين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة كورونا في مناطق شمال البلاد الأكثر تضررا من تفشي الوباء.​

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