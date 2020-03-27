الصحة العالمية تناشد العالم عدم استخدام أي دواء لم يثبت فعاليته في علاج كورونا

وكالات:

ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.



وأكدت المنظمة وفقا لما ذكرته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تخطى نصف مليون، فيما بلغت معدلات الشفاء ما يزيد عن ١٠٠ ألف.