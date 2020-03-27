أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصحة العالمية تناشد العالم عدم استخدام أي دواء لم يثبت فعاليته في علاج كورونا

06:47 م الجمعة 27 مارس 2020
الصحة العالمية تناشد العالم عدم استخدام أي دواء لم يثبت فعاليته في علاج كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:
ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة وفقا لما ذكرته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تخطى نصف مليون، فيما بلغت معدلات الشفاء ما يزيد عن ١٠٠ ألف.

وأعلنت معظم دول العالم حالة الطوارئ وحظر التجول في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

الخبر التالى:

‏إيطاليا تعلن أعلى معدل يومي لوفيات كورونا في العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 495

    عدد المصابين

  • 102

    عدد المتعافين

  • 24

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان