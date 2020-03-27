الصحة العالمية تناشد العالم عدم استخدام أي دواء لم يثبت فعاليته في علاج كورونا
06:47 م الجمعة 27 مارس 2020
وكالات:
ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.
ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.
وأكدت المنظمة وفقا لما ذكرته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تخطى نصف مليون، فيما بلغت معدلات الشفاء ما يزيد عن ١٠٠ ألف.
وأعلنت معظم دول العالم حالة الطوارئ وحظر التجول في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
495
عدد المصابين
-
102
عدد المتعافين
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24
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
536617
عدد المصابين
-
124408
عدد المتعافين
-
24118
عدد الوفيات
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